Delfini del Gange quasi estinti, un centro per proteggerli

NEW DELHI - Diventerà realtà, dal 5 di ottobre, il National Dolphin Research Centre, la prima istituzione di tutta l'Asia dedicata allo studio dei delfini del Gange. Lo riporta il quotidiano Business Standard. Il Centro, molto atteso e annunciato già da alcuni anni, si insedierà nello stato del Bihar, sulle rive del fiume a Patna, all'interno dell'Università. "Aprirlo è una priorità", ha dichiarato all'agenzia di stampa Ians Surendra Singh, direttore dell'Agenzia indiana per la protezione delle Foreste e dell'Ambiente.



Ad essersi lungamente battuto per l'apertura del centro il biologo R.K.Sinha, professore alla Nalandra Open University, noto in tutta l'India come "l'uomo dei delfini". "Secondo l'ultimo studio - è il suo grido d'allarme - la popolazione dei delfini del Gange è a rischio di estinzione: delle decine di migliaia di mammiferi che vivevano nel fiume fino ai primi anni Duemila, ne restano appena 1500. Il Centro dovrà studiarli, ma, soprattutto, proteggerli".