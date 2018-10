Caccia: ong, illegali pdl Lombardia su richiami e migratori

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - "Domani 2 ottobre i Consiglieri della Regione Lombardia voteranno due proposte di legge che, se approvate, consentiranno ancora una volta la cattura di uccelli selvatici per usarli come richiami vivi nella caccia da appostamento e l'uccisione di piccoli uccelli migratori non cacciabili. Ciò avviene a poche ore dalla tragedia di Imperia.



Il tutto violando fragorosamente la norma europea (Direttiva Uccelli), la legge nazionale per la tutela della fauna e la Costituzione italiana". Lo scrivono in una nota congiunta le associazioni ambientaliste Lac, Lav, WWF, Cabs, Lipu, Enpa e Legambiente.



"La Lombardia non è nuova a provvedimenti del genere, approvati al solo scopo di favorire ingiustamente la lobby venatoria - hanno aggiunto le associazioni -. Numerosissime le sentenze della Corte Costituzionale che hanno cassato tali leggi negli anni, e addirittura negli anni scorsi la Corte di Giustizia Europea è intervenuta con una ordinanza di ingiunzione di sospensione delle leggi lombarde, minacciando sanzioni milionarie nei confronti del nostro Paese per ottenere il divieto della cattura degli uccelli da richiamo con le reti e l'uccisione dei migratori protetti in tutta Europa".



"Oggi le nostre associazioni hanno consegnato una diffida a tutti i Consiglieri Regionali - proseguono le associazioni - perché, in caso di approvazione delle due leggi, il voto li inchioderà a gravi e precise responsabilità giudiziarie. Le due leggi saranno pienamente sindacabili per il danno erariale, sia in sede penale che di Corte dei Conti, con le relative responsabilità a carico dei consiglieri".



"Ci appelliamo al Presidente della Regione Attilio Fontana - concludono le associazioni - perché fermi le due proposte di legge, e ai Consiglieri regionali affinché non cadano nel tranello teso loro dai cacciatori". (ANSA).