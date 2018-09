Chef Rubio con il Wwf per difendere i gorilla

ROMA - Chef Rubio scende in campo con il Wwf per difendere i gorilla, minacciati dal bracconaggio e a rischio estinzione, con un video realizzato direttamente in una riserva naturale nella repubblica Centrafricana. L'iniziativa è stata presentata oggi nel museo Maxxi di Roma con un vero e proprio gala dedicato a questa specie.



Il video racconta il viaggio di Rubio nella riserva di Dzanga-Sangha, che protegge 2215 gorilla, dove nel solo 2017 l'attività antibracconaggio del Wwf ha permesso di eliminare oltre 30mila lacco e sequestrare 2700 munizioni e 189 armi. "È stato emozionante perché non è stato facile - ha raccontato Rubio -, è stato duro avvicinarsi, ed è stato bello guardarli e non toccarli. Uccidendo gli esemplari di gorilla si deprezzano i parchi che possono così essere disboscati e sfruttati dalle multinazionali".















Negli ultimi 25 anni, ha spiegato Gaetano Benedetto, direttore generale del Wwf, la popolazione dei gorilla di pianura occidentale è diminuita del 60%. "Difendere la natura vuol dire difendere noi stessi - ha affermato -. l'obiettivo di questa serata è che chi verrà, i nostri figli e nipoti, possa vedere quello che ha visto chef Rubio".