Pesca sostenibile è vantaggiosa, oggi in Ue si può calcolare

Arriva la prima piattaforma interattiva in grado di calcolare i benefici economici e ambientali della pesca sostenibile nei paesi dell'Unione Europea. In meno di dieci anni, infatti, si potrebbe pescare quasi il 60% in più, aumentare il Pil dell'Ue di quasi 5 miliardi di euro e creare più di 90 mila posti di lavoro. A lanciare 'Catchy Data' è Oceana, in vista del seminario sulla pesca organizzato dalla Commissione Europea il prossimo 14 di settembre. Lo strumento offre per la prima volta le stime economiche e ambientali per ciascun singolo paese europeo, i risultati della ricostituzione degli stock e della pesca sostenibile, di quanto la cattura delle principali specie commerciali potrebbe aumentare, quanti posti di lavoro potrebbero essere creati, quindi i potenziali profitti netti e i guadagni per le industrie correlate. "E' la prima volta che i benefici economici e sociale della ricostituzione della pesca in Europa sono calcolati per ciascun paese in modo così completo", afferma il direttore esecutivo di Oceana in Europa, Lasse Gustavsson, nel precisare che si tratta di un nuovo sito per responsabilizzare le parti interessate, "rendendo i dati relativi alla pesca chiari e facilmente accessibili ma anche ampliare la comprensione dell'impatto potenziale della fine della pesca eccessiva".