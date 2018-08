Proposta di legge deputato Lega contro macellazione rituale

ROMA - "Stop agli abbattimenti e alle macellazioni rituali degli animali. Vogliamo incrementare il benessere degli animali e la loro tutela nelle attività preparatorie alla loro macellazione e durante la macellazione stessa con una legge apposita. Le tradizioni culturali diverse dalle nostre meritano rispetto, ma a tutto c'è un limite: a maggior ragione se questo limite è già imposto dalle regole europee". Così il deputato della Lega Alex Bazzaro, componente della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, primo firmatario di una proposta di legge per tutelare gli animali durante la macellazione o l'abbattimento rituale.



"Oggi diversi Stati europei molto avanzati e con normative ampiamente dirette alla protezione delle identità culturali non prevedono più deroghe su questa materia per ragioni religiose, se l'abbattimento o la macellazione è in contrasto con il benessere dell'animale - ha aggiunto Bazzaro -. L'obiettivo primario della mia proposta di legge è dunque quello di innalzare da una parte la tutela degli animali e, dall'altra, di ridurre le loro sofferenze. Il tutto bilanciando gli interessi economici con le specificità socio-culturali, dunque in linea con quanto previsto dalla disciplina nazionale e sovranazionale vigente".