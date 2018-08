Non ce l'ha fatta Dylan il cane con il carrellino, aveva un tumore osseo

E' morto Dylan, il labrador che a causa di un tumore alle ossa delle zampe posteriori non poteva camminare e che il padrone portava ogni giorno in giro su un carrellino artigianale.



La sua storia ha commosso moltissime persone tanto da essere ripresa dai maggiori network nazionali e da colpire la sensibilità dell'imprenditore veneto Alessandro Ortolan che si era offerto di regalare un carrellino professionale al padrone dell'animale, Tonino Vitale, di Vibo Valentia, per consentire una corretta deambulazione all'animale. Proprio nei giorni scorsi si era svolta la consegna dell'ausilio e Dylan aveva potuto così riassaporare il gusto di camminare. Ha potuto farlo, però, soltanto per qualche giorno. Probabilmente la troppa fatica alla quale non era più abituato, gli anni, e la condizione clinica potrebbero aver influito sul decesso.



"L'ultima passeggiata a testa alta, ciao Dylan. Un abbraccio, Tonino", è stato il commento dell'imprenditore veneto appresa la notizia della morte del cane.(ANSA).