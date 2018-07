Corso di pronto soccorso cinofilo allo Zoomarine

ROMA - Come intervenire in caso di attacco cardiaco di un animale domestico, o come riconoscere un'ostruzione delle vie aeree nel nostro amico a 4 zampe? Al Parco acquatico Zoomarine di Torvaianica (Roma) sabato 21 luglio arriva BAU Animal Urgency, un corso di primo soccorso cinofilo.



Lo scopo è insegnare a gestire un'emergenza, in attesa dell'arrivo del veterinario.



Il programma didattico BAU è condotto da alcuni istruttori di Salvamento Academy, l'organizzazione che promuove corsi di addestramento base e avanzati su Primo Soccorso, Sicurezza e Salvataggio. Per insegnare le manovre, sarà usato un apposito manichino di cane, come quelli di umani che si usano per i corsi sulle persone.



Il programma BAU vuole trasmettere poche semplici tecniche da apprendere per gestire le possibili situazioni di pericolo in casa, durante la passeggiata o in vacanza, tenendo sempre ben presente che solo il medico veterinario può adoperarsi nelle effettive operazioni di cure sanitarie.



Madrina della giornata sarà la modella e conduttrice televisiva Georgia Viero, grande amante dei cani.