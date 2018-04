Brambilla (FI), M5S fanno retromarcia su botticelle a Roma

ROMA - "Tra le tante metamorfosi e sbianchettature programmatiche dei 5s "di governo" ce n'è una che avevamo individuata da tempo: il parere contrario, espresso oggi dalla commissione capitolina Mobilità, certifica la completa retromarcia dei grillini sull'abolizione totale delle botticelle, le caratteristiche carrozzelle romane adibite al trasporto non di linea dei turisti, in aperta contraddizione con il programma sulla base del quale è stata eletta la sindaca Virginia Raggi, che recitava: "Abolizione delle botticelle romane e divieto di esercitare qualunque servizio di trasporto a trazione animale". Lo sottolinea l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista.



"Il Comune può abolire quando vuole il servizio a trazione animale, non concedere più licenze e convertire quelle esistenti in licenze per il trasporto con auto elettriche - commenta Brambilla -. Questo avevano capito e speravano tutti gli amici degli animali e anche gli elettori dei 5s dopo aver sentito tante promesse in campagna elettorale. Dobbiamo proprio concludere che l'animalismo dei pentastellati, ammesso che ci sia, non resiste al fascino delle poltrone".



"Con l'approvazione del progetto di legge che ho presentato nella scorsa legislatura e che ho ripresentato in questa - aggiunge l'ex ministro di FI - verrebbe meno qualsiasi alibi.



Propongo infatti di vietare sul territorio nazionale l'utilizzo di animali 'per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e a servizi non di linea finalizzati al trasporto di persone'. A tutela dei cavalli il ministero della Salute stabilirà i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, mentre le licenze saranno convertibili in autorizzazioni per l'esercizio dell'attività con auto elettriche".