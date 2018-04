In Trentino è presente il gatto selvatico, specie rara

TRENTO - C'è una fotografia che è diventata la prima prova della presenza del gatto selvatico in Trentino, sul monte Bondone, sopra Trento, a 650 metri di quota. Scattata da una fototrappola posizionata per monitorare i movimenti dell'orso bruno, risale al 5 dicembre ed è stata diffusa, ottenute le conferme scientifiche, dall'amministrazione provinciale che la definisce "un evento storico che s'inserisce nel quadro di espansione della specie nel Triveneto e che sta suscitando grande interesse e curiosità a livello nazionale".



Si tratta, viene aggiunto del gatto selvatico europeo (Felis silvestris), specie protetta dalla normativa europea (all. IV della Direttiva Habitat 43/92 Cee) e nazionale (art. 2 della Legge n. 157/92). Si distingue dal gatto domestico per vari caratteri interni ed esterni, ma anche il solo esame del disegno e del colore del mantello consente di riconoscerlo con precisione. Tra i principali elementi distintivi c'è la coda clavata, con anelli neri distintamente staccati uno dall'altro.