Il lupo avanza, branco vive in riserva all'Argentario

ORBETELLO (GROSSETO) - Il lupo avanza in Toscana, e dalle colline scende verso il mare: un branco composto da tre a sette esemplari è stato avvistato nella Duna di Feniglia, la striscia di terra che unisce la terraferma, da Ansedonia (Grosseto), con l'Argentario. La scoperta è stata fatta nel corso del progetto Medwolf che si propone la realizzazione di una mappa della distribuzione del lupo nella provincia di Grosseto e anche il monitoraggio approfondito nella riserva statale di Feniglia, area disabitata e densa di macchia mediterranea tra il mare e la laguna di Orbetello. I lupi sono stati avvistati nei giorni scorsi vicino alla strada.



"Dalla primavera del 2017, in seguito ai primi segnali di presenza del lupo - spiegano i carabinieri forestali del Reparto per la Biodiversità di Follonica - sono stati raccolti dati attraverso video-foto-trappolamento, raccolta di escrementi per l'analisi genetica e indagini sonore con la tecnica del 'wolf-bowling'.