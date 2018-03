Allarme ornitologi, uccelli scompaiono da campagne francesi

PARIGI - "Gli uccelli scompaiono dalle campagne francesi": in quindici anni, afferma un rapporto realizzato da un gruppo di ornitologi nel quadro del programma Stoc, il numero di volatili è crollato di oltre il 30%. Un declino che riguarda anche altri Paesi europei e che è andato accelerandosi negli ultimi anni.



Tra le cause, scrive Le Figaro, i pesticidi e in particolare gli insetticidi hanno una "importante responsabilità". Uno studio tedesco da Nature, l'autunno scorso, evidenziava il crollo del numero di insetti nel continente, sceso del 75% in 30 anni. Il che si traduce in una sistematica riduzione del cibo per i volatili.