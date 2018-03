Guerra petizioni pro e contro il lupo in Trentino Alto Adige

BOLZANO - E' guerra di petizioni pro e contro il lupo in Trentino Alto Adige. La raccolta online dell'assessore all'agricoltura altoatesino Arnold Schuler contro questa specie in pochi giorni ha totalizzato quasi 20 mila firme. Nel frattempo anche l'assessore trentino Michele Dallapiccola ha lanciato un'identica iniziativa sul portale change.org. "Riteniamo - scrive - che le regole nazionali, che impediscono qualsiasi forma di controllo, siano insufficienti". Sul fronte degli animalisti è stata invece avviata una "contro petizione". "Proteggere il lupo. Viva i lupi", scrive la Lega per l'abolizione della caccia, prima firmataria della petizione online che attualmente è a quota 3 mila firme. I protezionisti citano nella loro petizione anche lo scienziato appena scomparso Stephen Hawking: "Scompariremo e sarà tutta colpa nostra". Ad alimentare il dibattito anche la notizia dello sbranamento di un puledro in Val di Fassa che viene imputato appunto ad un lupo.