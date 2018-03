Torna migrazione rospi nel Trevigiano, appello per volontari

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAR - E' iniziata da qualche giorno sul Montello, e da ieri sera ai Laghi di Revine (Treviso) una delle più importanti migrazioni di anfibi d'Italia, con il rischio per i rospi di venire travolti e schiacciati mentre attraversano le strade delle località interessate.



Per questi motivi, è scattata da oggi la mobilitazione dell'Ente nazionale protezione animali per raccogliere volontari dediti a salvare gli anfibi dalla morte certa, soprattutto nelle ore notturne, vigilando ai lati delle strade della Pedemontana trevigiana.



"Siamo in piena emergenza - afferma il presidente dell'Enpa Adriano De Stefano - e questo è il quindicesimo anno, con un totale di oltre 400 mila salvataggi; lanciamo un accorato appello a tutti coloro a cui sta a cuore la conservazione dell'ambiente, per la solita richiesta d'aiuto nell'affrontare questa 'emergenza ambientale'".



Il salvataggio si compie lungo strade molto trafficate e a tratti prive d'illuminazione pubblica, in condizioni meteo precarie, con forti piogge e visibilità limitata. L'orario va da subito dopo il tramonto e per due-tre ore. La novità di quest'anno è la costruzione dei primi due tunnel di attraversamento sotto-stradali - i "rospodotti" - all'interno del Parco Regionale dei Laghi di Tarzo-Revine, a Colmaggiore di Tarzo e a Revine (Treviso).



Animali piccoli e pressoché notturni, i rospi, oltre a essere preziosi per l'agricoltura cibandosi d'insetti, sono anche importanti bio-indicatori dello stato di salute dell'ambiente.



La loro presenza è il 'termometro' dello stato di salute dell'ecosistema che li ospita. (ANSA).