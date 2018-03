Giornata fauna: Onu,scienza e legge per tutela grandi felini

ROMA - "La soluzione per salvare i grandi felini e le altre specie minacciate consiste in politiche di conservazione basate sulla solida scienza e lo stato di diritto". Lo scrive il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un messaggio alla vigilia della Giornata mondiale della fauna selvatica che ricorre domani e che quest'anno è dedicata ai felini.



"Solo un secolo fa c'erano 100mila tigri selvatiche in Asia; oggi sono 4mila. E la storia è simile per tutti i grandi felini", scrive Guterres. "Sono minacciati da perdita di habitat, cambiamento climatico e bracconaggio: siamo noi la causa del loro declino, ma possiamo anche essere i loro salvatori".



"Proteggere i grandi felini - evidenzia il numero uno dell'Onu - è una via per proteggere interi ecosistemi che sono fondamentali per la salute del nostro pianeta".