Gillian Anderson nuda in campagna Peta contro pellicce

(ANSA) - MILANO, 8 FEB - Un cartellone pubblicitario che raffigura l'attrice Gillian Anderson, con nulla indosso, se non il suo sorriso, e lo slogan "Meglio nuda che in pelliccia". È la nuova campagna che la PeTA ha lanciato in occasione della New York Fashion Week, in programma da oggi al 16 febbraio, a cui ha aderito Animalisti Italiani Onlus (www.animalisti.it) promuovendo l'iniziativa anche qui in Italia. La foto, che ritrae la protagonista della serie tv "The X-Files", è stata scattata dal fotografo britannico Rankin.



"Mi è sembrato incredibilmente liberatorio usare il mio corpo per fare una dichiarazione politica - ha dichiarato la co-autrice del Best Seller "We: A Manifesto for Women Everywhere" -. Spesso le persone tendono a distogliere lo sguardo dagli annunci anti-pelliccia che mostrano animali maciullati, ma sono attratti dalla Campagna di PeTA, e sono orgogliosa di farne parte". (ANSA).