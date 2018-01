Scoperta in Tasmania nuova popolazione di rarissimi pesci

ROMA - I pesci rossi "che camminano" sono un po' meno rari di quel che si pensava: un team di ricercatori ha scoperto in Tasmania una nuova popolazione di questa rarissima specie endemica dell'isola australiana.



Si tratta di esemplari della specie "Thymichthys politus", appartenente a una famiglia di pesci dotati di robuste pinne pettorali che usano per spostarsi sul fondo marino, quasi come "camminassero". La scoperta è stata fatta da un team di sub dell'Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) e del progetto di citizen science Reef Life Survey (RLS).



Questi pesci vivono solo nel Sud-Est della Tasmania e fino alla scorsa settimana se ne contava soltanto una colonia di circa 20-40 esemplari. La notizia della nuova popolazione - di altri 20-40 pesci - rafforza quindi le speranze di conservazione della specie, visto che si trova anche a diversi chilometri da quella già nota. Ogni sito, spiegano gli scienziati, copre quasi la superficie di due campi da tennis. Non moltissimo, visto che la portata di questi pesci è limitata dal fatto che si spostano "camminando" sul fondo marino anziché nuotando.