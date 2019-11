Manovra: 5S,sconti fino a 1000 euro per filtri acqua

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Vuoto a rendere non solo per il vetro ma anche per i contenitori di plastica per acqua e bibite, saponi, detersivi, shampoo, e pure per le lattine. E' una delle proposte di modifica alla manovra del Movimento 5 Stelle per ridurre l'uso della plastica. Tra gli emendamenti anche una detrazione fino a 1000 euro per chi installa a casa i filtri per l'acqua (e 5mila per chi li mette in bar e ristoranti), un ecobonus per alberghi e strutture ricettive 'eco-sostenibili' e un programma 'Mangiaplastica' con incentivi ai Comuni che installano ecocompattatori. (ANSA).