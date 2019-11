Ministro Costa, stiamo risanando il territorio

"La tutela dell'ambiente sta diventando realtà. Stiamo facendo le bonifiche delle discariche per uscire anche dalle infrazioni europee. Dobbiamo vincere la battaglia in tutta Italia, per far passare il messaggio che se si vuole si può risanare il territorio". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a San Filippo del Mela (Me), dopo aver visitato la discarica del Comune che è tra quelle bonificate in Italia.

"Rivendichiamo con orgoglio ciò che è stato fatto in questo territorio - prosegue il ministro - come il blocco dell'inceneritore, l'area protetta di Milazzo e la riapertura della procedura dell'Aia per i siti industriali del territorio. I sindaci della Valle del Mela mi hanno scritto e io sono venuto qui perché mi sono reso conto che è un territorio problematico. A gennaio presenteremo una norma al collegato ambientale in aula".