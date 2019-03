Giornata dell'acqua: Gmm, 7 nuovi pozzi in Benin e Burkina

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Mentre è alle porte la Giornata mondiale dell'acqua, che si celebra come ogni anno il 22 marzo, il Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano (Gmm), annuncia di aver dato il via ai lavori per la costruzione di sette perforazioni ("forage") per l'acqua potabile in sei villaggi del Benin ed in uno del Burkina Faso.



"Favorire e migliorare le possibilità di accesso all'acqua potabile - spiega una nota - è da sempre uno degli obiettivi del Gmm come testimoniano le centinaia di pozzi, perforazioni e bacini per l'irrigazione realizzati in quasi 50 anni di attività dall'Ong meranese e dal suo fondatore, Alpidio Balbo".



I "forage" in costruzione saranno tutti dotati di torre piezometrica con serbatoio sopraelevato e pompa idraulica alimentata da un impianto fotovoltaico dedicato. Si stima che potranno beneficiare complessivamente delle nuove fonti d'acqua circa 24.000 persone. Il costo complessivo del progetto è di circa 175.000 euro. (ANSA).





