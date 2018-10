A Matera vietato l'uso di acqua potabile, scuole chiuse

MATERA - A causa del "superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera", con un'ordinanza cautelativa, il sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri, ha vietato "in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione". E' stata inoltre disposta la chiusura delle scuole per oggi, venerdì 19 ottobre.



Analisi "su campioni di acqua prelevati in molte zone della città di Matera saranno effettuati oggi" per verificare il superamento dei parametri dei batteri coliformi: lo ha reso noto l'Azienda sanitaria della città lucana, dove stamani il sindaco, Raffaello De Ruggieri, ha disposto il divieto di usare l'acqua potabile e la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado. Nel comunicato dell'Asm è specificato che la decisione è stata presa "a seguito della presenza di quantità superiori alla norma di batteri coliformi nell'acqua destinata al consumo umano" e che "a titolo precauzionale si sconsiglia l'apertura delle piscine ad uso pubblico e degli studi dentistici. Analogamente - è scritto nella nota - viene sconsigliato l'utilizzo di acqua nebulizzata nei centri estetici e nei centri benessere. Infine, riguardo l'utilizzo dell'acqua per l'igiene personale le precauzioni dovranno riguardare in modo particolare le persone defedate e immunodepresse".