Dal Mipaaft la graduatoria piano irriguo, 283 mln a progetti

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ha pubblicato la graduatoria relativa ai progetti per infrastrutture irrigue, ammessi al finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Sviluppo Rurale: sono 19 per un importo complessivo, pari a 283 milioni di euro.



"E' la conclusione di un iter lungo e complesso che testimonia la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica, chiamati ora a realizzare un tassello importante e lungamente atteso a servizio del territorio e della sua economia", dichiara il presidente dell'Anbi, Francesco Vincenzi: "a fronte dello stanziamento disponibile sono però solo 19 i progetti che potranno essere finanziati, ma molti di più quelli ritenuti ammissibili in un parco progetti presentato dai Consorzi di bonifica, per un importo superiore al miliardo di euro".



Secondo Vincenzi, si tratta di "un patrimonio di idee e progetti concreti definitivi ed esecutivi che affidiamo al Paese perché possano giungere ulteriori finanziamenti a servizio del territorio, dell'ambiente e del "made in Italy" agroalimentare, assi fondamentali per quel nuovo modello di sviluppo cui guardiamo".(ANSA).