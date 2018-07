Autorità dell'Energia, Stefano Besseghini il nuovo presidente

Stefano Besseghini è il nuovo presidente dell'Autorità dell'Energia, dove prenderà il posto di Guido Bortoni. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio,

d'intesa con il Ministro dell'ambiente Sergio Costa, ha infatti deliberato l'avvio della procedura per la nomina dei componenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

(ARERA), indicando Stefano Besseghini come Presidente e Gianni Castelli; Andrea Guerrini; Clara Poletti; Stefano Saglia come commissari.

Attualmente presidente ed amministratore delegato di Rse, carica che ricopre dal giugno del 2014 (era amministratore delegato di Rse - Ricerca Sistema Energetico dal novembre 2010), Besseghini è nato a Tirano (SO) nel 1966, coniugato con un figlio si è laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano e presso la stessa università ha conseguito la specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Materiali, per poi svolgere l'attività di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.