Capalbio, barca aiuterà a ossigenare acque lago Burano

Una barca appositamente attrezzata per salvaguardare l'oasi WWF del lago di Burano, vicino Capalbio (Grosseto), capace di ossidare il primo strato di fanghi presenti sul fondo, permetterà di ossigenare le acque dello specchio d'acqua. L'azione del natante, realizzato da Ser. Tur e Motonautica Maremmana, consentirà di scongiurare crisi distrofiche come quelle che hanno interessato la laguna di Orbetello, causando morie di pesci a causa del poco ossigeno nell'acqua.



"L'acquisto del mezzo - spiega il sindaco di Capalbio Bellumori - rientra nell'accordo di programma sottoscritto nel 2004. Nei prossimi giorni sarà effettuato il collaudo e poi l'ufficializzazione della consegna del mezzo in comodato al Wwf". Il sindaco spiega che "i fondi utilizzati per l'acquisto sono del ministero dell'Ambiente. Già dalla prossima settimana il mezzo appositamente attrezzato inizierà a lavorare sul lago".