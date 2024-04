Atene, al via la conferenza internazionale 'Our Ocean'

Prende il via oggi nella capitale greca la nona edizione della conferenza internazionale sulla salvaguardia dell'ambiente marino 'Our Ocean' che si svolgerà fino al 17 aprile presso il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa.

Lanciata nel 2014 su iniziativa dell'ex Segretario di Stato statunitense John Kerry, la conferenza si svolge ogni anno in un Paese diverso, con l'obiettivo di dare spazio al dibattito sulle iniziative e gli impegni che possono essere intrapresi dalle istituzioni e dai vari attori internazionali per proteggere l'ambiente marino.

"Il nostro obiettivo principale è che questa conferenza produca risultati tangibili. In modo da non discutere soltanto di protezione ambientale a livello astratto, ma in modo da passare anche ad azioni e impegni concreti", ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, il più grande sulle questioni ambientali che la Grecia abbia mai ospitato.

L'evento vede la partecipazione di più di 120 Paesi, rappresentati anche da primi ministri e presidenti provenienti da tutto il mondo.

Nei giorni precedenti all'inizio della conferenza, la Grecia ha annunciato la prossima creazione di due parchi marini nell'Egeo e nello Ionio. Durante la conferenza, particolare attenzione verrà riservata dal Paese al turismo sostenibile, alla lotta alle microplastiche, al trasporto marittimo ecologico e alla pesca sostenibile. L'ultima edizione dell'evento, a marzo 2023, si era svolta a Panama.



