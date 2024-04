Un festival di corti tra Italia-Slovenia al via con Anita Kravos

E' un confine nella sua accezione più ampia il tema al centro di Borderless generation audiovisual festival, la rassegna transfrontaliera di cortometraggi organizzata dall'italiana Young For Fun e dalla slovena Vizo e dedicata agli studenti del Friuli Venezia Giulia e delle regioni slovene di Osrednjeslovenska, Primorsko notranjska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška.

Il festival, in programma dal 28 maggio al 1 giugno 2024 tra Gorizia e Nova Gorica, capitale europea della cultura 2025, prevede proiezioni, eventi speciali e incontri.

Oltre all'ambito cinematografico, spiegano i promotori, saranno proposti anche workshop su argomenti relativi ad altre aree artistiche e a settori tecnici e creativi come fotografia, scrittura e arti dello spettacolo. La prima protagonista della serie di workshop è l'attrice goriziana Anita Kravos, nota in Italia e all'estero grazie alle varie produzioni cinematografiche nazionali e straniere in cui ha recitato, tra cui anche l'iconico ruolo dell'artista contemporanea Talia Concept nel film premio Oscar La Grande Bellezza.

Secondo calendario, il workshop "Recitazione per lo schermo - Recitare bene per comunicare meglio" si terrà dal 15 al 18 aprile a Gorizia: "Partirà dalla recitazione di dialoghi tratti da film per arrivare a recitare il proprio ruolo nella vita - afferma Kravos - riconoscere qual è il proprio posto in famiglia, nella scuola, nella società, nel gruppo dei pari e come muoversi, con responsabilità e autodeterminazione nel percorso della propria vita, in armonia con i propri desideri e la voglia di diventare se stessi". Borderless generation audiovisual festival è un progetto finanziato dall'Ue nell'ambito del Fondo per piccoli progetti GO! 2025 del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal Gect Go.



