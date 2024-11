"L'intesa sulle nomine Ue è ormai chiusa, in serata i voti su Fitto e Ribera"

"L'accordo è ormai chiuso, è un'intesa a pacchetto che include il sì a Teresa Ribera e Raffaele Fitto". Lo spiegano fonti parlamentari qualificate all'ANSA a margine della conferenza dei capigruppo dell'Eurocamera. "In serata ci attendiamo il voto su tutti i candidati", aggiungono.

I coordinatori della commissione Affari Regionali del Pe chiamati a valutare il candidato commissario Raffaele Fitto sono stati convocati per le ore 19 di questa sera. Allo stesso orario sono stati convocati anche i coordinatori delle tre commissioni parlamentari chiamate a valutare Teresa Ribera.

Come per Fitto e Ribera anche gli altri 4 candidati vicepresidenti saranno votati questa sera alle 19. Le riunioni dei coordinatori delle commissioni competenti avverranno avverranno contemporaneamente, così come quella che riguarda la valutazione del candidato commissario Oliver Varhelyi.

