Tajani al Forum ANSA: 'Oggi parleremo del fondo Nato all'Ucraina'

Del fondo Nato da 100 miliardi per l'Ucraina "ne parleremo oggi al Consiglio Atlantico. E' ovvio che siamo tutti favorevoli all'indipendenza dell'Ucraina e a difendere il diritto internazionale. Noi continueremo a farlo, ricordando che non invieremo un soldato a combattere perché non siamo in guerra con la Russia", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Forum organizzato dall'ANSA in collaborazione con l'Eurocamera, 'L'Europa che verrà'. "Per una difesa comune dell'Ue serve tempo ma bisogna andare in quella direzione", ha aggiunto.

Per la difesa comune, ha detto il vicepremier, "la soluzione mi sembra sia avere degli eurobond, così come è accaduto per il Recovery Fund. L'Italia è a favore di questa iniziativa, vedremo se riusciremo a convincere gli altri".

"Mancano poco più di 60 giorni alle elezioni europee. Sappiamo qual è la posta in gioco e lo sanno anche quegli attori che si spingeranno non so fino a quale punto per cercare di interrompere il nostro processo democratico. Abbiamo già allertato su questa minaccia in precedenza e l'abbiamo vista tornare in questi ultimi giorni. Noi non abbiamo paura. Sappiamo come lavorare insieme per fermarli". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo al forum organizzato dall'ANSA in collaborazione con l'Eurocamera 'L'Europa che verrà'.

"L'Ue è stato l'attore più importante nel processo di decarbonizzazone e di lotta al cambiamento climatico ma dobbiamo stare attenti a non andare troppo lontano e troppo in fretta. C'è una linea invisibile da non superare in questo cambiamento, i cittadini devono poterselo permettere, se quello che facciamo viene frainteso rischiamo di spingere un numero sempre più alto di persone verso il disconoscimento politico".

"Troppe vite innocenti sono state perse a Gaza. Ci aspettiamo risposte" sull'uccisione degli operatori dell'ong statunitense World Central Kitchen "per garantire che questo non accada mai più", ha aggiunto Metsola. La presidente ha inviato il suo messaggio di "cordoglio ai famigliari degli operatori di World Central Kitchen che sono stati uccisi ieri". Ieri a Cipro, ha ricordato, "ho ribadito l'appello del Parlamento europeo per un cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi e ho sottolineato la necessità di un'indagine imparziale per l'uccisione degli operatori umanitari".

