L'agenzia Sardegna Ricerche riceve il "premio Ue per l'innovazione"

BRUXELLES - Un piano d'azione regionale per incoraggiare gli appalti dedicati all'innovazione: è targato Italia e Sardegna uno dei vincitori dei premi europei dedicati all'innovazione "European Innovation Procurement Awards". Nella categoria "Iniziative per gli appalti per l'innovazione", la vincitrice è l'iniziativa del Gruppo per gli appalti per l'innovazione (Gpi) a cui ha dato vita Sardegna Ricerche, un'agenzia regionale che promuove la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in Sardegna.

L'iniziativa, spiega la Commissione europea in una nota, riceve il premio per aver creato un piano d'azione regionale per gli appalti per l'innovazione e un "gruppo per gli appalti per l'innovazione" che incoraggia gli acquirenti pubblici nella loro regione in questo ambito. Il premio è del valore di 75mila euro. La consegna del premio è avvenuta in una cerimonia organizzata dalla presidenza belga del Consiglio Ue, dalla Commissione europea e il Consiglio europeo per l'innovazione, presieduta da Jo Brouns, ministro fiammingo dell'Economia, dell'innovazione, del lavoro, dell'economia sociale e dell'agricoltura, insieme a Elisa Ferreira, commissaria europea per la coesione e le riforme.

