Gentiloni, "bene il debito del Portogallo sotto il 100% Pil"

BRUXELLES - Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni si congratula con il Portogallo per il calo del debito pubblico, annunciato oggi dalla banca centrale: "Congratulazioni Portogallo - scrive su X -. Portare il debito pubblico al di sotto del 100% del Pil, una riduzione di 35 punti in quattro anni, è un risultato impressionante e una testimonianza degli sforzi compiuti dopo la crisi finanziaria per costruire un'economia più sostenibile, competitiva e inclusiva". La banca centrale del Paese ha annunciato oggi che il debito pubblico del Portogallo è sceso al 98,7% del Pil a fine 2023, dal 112,4% del 2022.