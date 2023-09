Campania e Calabria tra le regioni Ue a più alto rischio povertà 

BRUXELLES, 27 SET - La Campania e la Calabria sono tra le prime quattro regioni in Europa con una quota più alta di persone a rischio povertà ed esclusione sociale. E' quanto emerge dall'annuario di Eurostat sulle regioni. Nel 2022, in Campania si registrava il secondo dato più alto in Europa - dopo il Sud-Est della Romania - con il 46,2%, contro una media europea del 21,6%. La Calabria invece, preceduta da un'altra regione rumena, si attestava al quarto posto con il 42,8% della popolazione a rischio povertà ed esclusione sociale.