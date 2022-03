Ucraina: pressing di Draghi per intesa Ue su tetto al prezzo del gas

Raggiungere un'intesa sull'energia che inserisca, già nelle conclusioni del Consiglio Ue di oggi, il tetto al prezzo del gas tra gli strumenti per intervenire contro il caro-energia. E' il pressing che, secondo quanto si apprende, ha portato avanti il premier Mario Draghi con gli altri leader Ue nel vertice ancora in corso a Bruxelles. Si tratterebbe di un primo segnale politico cui fare seguire entro maggio una proposta "dettagliata" da parte della Commissione.

"L'Unione Europea è al fianco dell'Ucraina e del suo popolo e il Consiglio europeo conferma la dichiarazione di Versailles, riconoscendo le aspirazioni d'ingresso nell'Ue. Il Consiglio rinnova la richiesta alla Commissione si consegnare le sue valutazioni in linea con le procedure d'ingresso dei trattati". Lo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo a Bruxelles conclusosi nella notte di venerdì 25 marzo

"L'Unione Europea continuerà ad assicurare aiuti finanziari, politici, materiali ed umanitari all'Ucraina. Sinora ha approvato sanzioni massicce contro Russia e Bielorussia, che stanno avendo effetti pesanti, ed è pronta a chiudere scappatoie, contrastare possibili manovre evasive e imporre nuove misure coordinate per minimizzare la capacità di continuare l'aggressione".

"Il Consiglio europeo chiede" inoltre di "completare urgentemente il lavoro sulle recenti proposte della Commissione a sostegno degli Stati membri in modo da garantire che i finanziamenti dell'Ue per i rifugiati e i loro ospiti possano essere mobilitati rapidamente e invita la Commissione a lavorare su ulteriori proposte per rafforzare il sostegno dell'Ue a questo proposito".

"Tenendo presente la distruzione e le enormi perdite subite dall'Ucraina a causa dell'aggressione militare russa, l'Unione europea si impegna a fornire sostegno al governo ucraino per le sue necessità immediate e, una volta cessato l'assalto russo, per la ricostruzione di un'Ucraina democratica. A tal fine, il Consiglio europeo conviene di sviluppare un fondo fiduciario di solidarietà per l'Ucraina e invita i suoi partner internazionali a partecipare, e chiede che i preparativi inizino senza indugio. Invita la Commissione a continuare a fornire assistenza tecnica per aiutare l'Ucraina ad attuare le riforme necessarie".

"Oggi i leader discuteranno e approveranno la bussola strategica. Sarà l'ultimo passo di questo importante documento per dare più sicurezza e capacità di difesa all'Ue. Riguarda maggiori investimenti nella difesa, il fatto di essere partner forti, dare più sicurezza alla gente ed essere pronti ad agire. Certamente questi giorni richiedono più capacità di agire. Credo che lo approveranno e così potremo iniziare a implementarlo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell arrivando al Consiglio europeo.