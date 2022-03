Gentiloni, da guerra in Ucraina impatto su economia europea rilevante

BRUXELLES - Dalla crisi in Ucraina e le sanzioni decise dall'Ue "l'impatto sull'economia europea è rilevante". Lo ha detto il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue alla Camera. "Non siamo in grado di quantificarlo in modo serio e attendibile", ha segnalato Gentiloni ricordando la stima ieri di un 1,4% di perdita di crescita data dall'Ocse con una perdita di "più di un terzo della crescita" che avevano previsto.