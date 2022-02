BRUXELLES - "L'Ucraina ci ha chiesto appoggio anche sul fronte dell'intelligence geo-spaziale" sui movimenti di truppe russe "e quindi stiamo mobilitando il nostro centro satellitare che si trova a Madrid per andare incontro a questa richiesta". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in conferenza stampa.