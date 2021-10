Revisione del Patto di stabilità, l'Ue riavvia le consultazioni

BRUXELLES - Riavviare le consultazioni con gli Stati membri sulla revisione del Patto di stabilità: questo l'obiettivo della comunicazione che il commissario all'economia Paolo Gentiloni presenterà martedì prossimo a Strasburgo. Il documento, a quanto si è appreso, servirà a fare il punto della situazione attraverso un'analisi dettagliata e puntuale degli sviluppi della situazione economica e dei conti pubblici alla luce dell'impatto della crisi legata alla pandemia.

E sarà accompagnato da un questionario rivolto alle parti interessate che servirà a raccogliere le loro posizioni su temi specifici. Non sono invece previste indicazioni sulle scelte da fare. Si tratta in sostanza, spiegano fonti europee, dell'aggiornamento dell'analoga comunicazione presentata nel febbraio 2020, cioè poco prima che scoppiasse la crisi legata alla pandemia. Da allora ad oggi la situazione è molto cambiata e, davanti alla necessità di concentrarsi sulla gestione dell'emergenza e la decisione di sospendere l'applicazione del Patto, il dibattito sulla revisione delle regole che governano la gestione dei conti pubblici dei Paesi dell'Eurozona è finito, almeno ufficialmente, in stand by.

Ora, secondo Bruxelles, i tempi sono maturi per ripartire con un confronto che si annuncia serrato e sul quale avrà un peso considerevole anche la scelta del nuovo ministro delle finanze tedesco che si spera arrivi al più presto.