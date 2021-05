Ventotene Europa Festival alla quinta edizione

Si è aperta a Ventotene la manifestazione Ventotene Europa Festival, in concomitanza con l'inizio della Conferenza sul futuro dell'Europa e le celebrazioni per gli ottant'anni del Manifesto federalista. La kermesse prevede ospiti d'eccezione e quattro giorni di eventi online.

Un Piano con riforme e investimenti per la transizione digitale e verde, innovazione, competitività, cultura, istruzione, coesione e salute. Così ha definito il PNRR italiano la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

E proprio di come i giovani potranno avere un ruolo nell'Europa della post pandemia, sfruttando anche le risorse del NextGenerationEU, si parla alla quinta edizione del Ventotene Europa Festival, che durerà quattro giorni. Alla manifestazione, in collegamento da remoto con Ventotene, Bruxelles e altre città collegate, il Capo dello Stato ha conferito la medaglia del Presidente della Repubblica come attestazione e riconoscimento dell'attività portata avanti dalla Nuova Europa e della sua Scuola d'Europa. Il premio è stato consegnato dagli uffici del Quirinale al presidente dell'Associazione Roberto Sommella, che insieme ai soci e alla vicepresidente Raffaella Rizzo, ha fondato sull'isola di Ventotene una Scuola d'Europa dove ogni anno si ritrovano giovani studenti liceali provenienti da tutti i paesi europei.

All'edizione di quest'anno, che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento delle Politiche Europee, della Commissione e del Parlamento Europeo, della Regione Lazio e del Comune di Ventotene, parteciperanno ospiti d'eccezione come Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Enzo Amendola, sottosegretario alle Politiche Europee e Francesco Profumo, presidente dell'ACRI.

Gli studenti che partecipano quest'anno alla Scuola d'Europa lavoreranno su un testo di proposte di riforma dell'architettura europea che verrà consegnato ai vertici comunitari subito dopo l'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, che cade nell'anniversario degli 80 anni del Manifesto di Ventotene. È per questa irripetibile occasione che l'associazione La Nuova Europa ha inaugurato sull'isola un circolo culturale intitolato alla memoria di Ursula Hirschmann.

Al Festival parteciperanno anche numerosi relatori, tra cui Renata Colorni, Gabriele Panizzi, Francesco Tufarelli, Pier Virgilio Dastoli e il sindaco di Ventotene Gerardo Santomaruo, ha ospitato anche una video lezione del presidente dell'ACRI Francesco Profumo, incentrata sul significato di essere europei oggi.