Vannacci sospeso da vice presidente dei Patrioti

STRASBURGO - Roberto Vannacci "è stato sospeso nelle funzioni di vicepresidente del gruppo". Lo afferma ai cronisti il capodelegazione dei lepenisti Jean-Paul Garraud, interpellato al termine di una conferenza stampa organizzata dai Patrioti. Il caso della possibile sospensione di Vannacci risale a prima dell'estate quando era emersa la possibilità che le funzioni dell'ex generale fossero congelate.

Sul caso Open Arms, intervenendo in difesa di Salvini si è espressa l'eurodeputata ungherese di Fidesz, Kinga Gal, vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa"Chi difende i confini nazionali oggi è minacciato e processato. Prima l'Ungheria è stata punita con una sentenza della Corte Ue, solo per aver protetto i nostri confini e ora vediamo che sotto accusa ci è finito Matteo Salvini. La posizione di patrioti è chiara, i confini devono essere protetti e le Ong devono smettere di trasportare i clandestini in Europa. Noi stiamo con Salvini". Presenti in aula i rappresentati di tutti i partiti membri del gruppo dei Patrioti, tra cui gli eurodeputati della Lega al completo, i francesi del Rassemblement National e gli spagnoli di Vox.

"Allo stato attuale - spiega Garraud - il signor Vannacci non è più vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa perché le sue funzioni sono state sospese". Il chiarimento è arrivato dopo che la funzione di vicepresidente del gruppo è stata rimossa dal sito del Parlamento europeo. Vannacci è arrivato poi in forte ritardo alla conferenza stampa sul caso Open Arms organizzata dal gruppo dei Patrioti, dove erano presenti tutti gli altri eurodeputati leghisti, ed ha evitato le domande dei cronisti.



