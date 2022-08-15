بنك إيطاليا : ارتفاع إنفاق السائحين الأجانب في شهر مايو

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - ارتفع إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا في شهر مايو الماضي مع انتهاء العديد من إجراءات احتواء فيروس كورونا وعودة السائحين الذين بلغ عدهم 6.1 مليون سائح، مقارنة مع 1.9 مليون سائح في مايو 2021.



ووفقا للبيانات الصادرة عن بنك إيطاليا، بلغت عائدات السياحة 3.5 مليار يورو، مقابل 2.6 مليار يورو في شهر أبريل و1.9 مليار يورو في مارس.



وهذا الرقم يزيد بنحو خمسة أضعاف عن أرقام العام السابق، بينما ارتفع الإنفاق بأكثر من الضعف، حيث بلغ 1.8 مليار يورو.



وسجل ميزان مدفوعات السياحة في إيطاليا فائضًا قدره 1.7 مليار يورو في شهر مايو الماضي، مقارنة مع 0.1 مليار يورو في نفس الشهر من عام 2021. (أنسامد).



