إيطاليا : اكتمال حجوزات عيد انتقال العذراء مع عودة السياح

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - أعلنت وكالة CNA الإيطالية للسياحة والتجارة أن الحجوزات الخاصة بقضاء عيد انتقال العذراء في منتصف أغسطس قد نفدت، مع عودة السياح الأجانب إلى إيطاليا بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد.



وقالت وكالة السياحة والتجارة، إن النتائج كانت أفضل بكثير حتى من النتائج التي تم تسجلها في صيف 2019، أي قبل تفشي وباء كورونا.



وأضافت وكالة السياحة، أنه في الفترة بين 12 و21 أغسطس، سيقيم أكثر من 10 ملايين سائح في أماكن إقامة إيطالية تقليدية وجديدة.



ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 15 مليون شخص، إذا تمت إضافة الإيطاليين الذين يقضون العطلة في منازلهم الثانوية. ونوهت وكالة السياحة، أن إجمالي الإنفاق، المباشر وغير المباشر، من المتوقع أن يصل إلى حوالي 3.5 مليار يورو. (أنسامد).



