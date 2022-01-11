كيودجا وكورمايور ونابولي بين وجهات نيويورك تايمز 2022

(أنسامد) - يناير 11 - روما - كما في الماضي ، تنشر مجلة
نيويورك تايمز قائمة بـ 52 مكانًا على الكوكب لزيارتها في العام
الذي بدأ للتو ، وهذه المرة تم تضمين ثلاثة مواقع إيطالية -
Chioggia و Courmayeur و Naples - في القائمة التي تشمل الوجهات
البعيدة و آخرون قاب قوسين أو أدنى لسكان نيويورك: من بين هؤلاء
كوينز ، الضاحية عبر النهر الشرقي بمطاعمها العريقة التي "تضع
العالم على طبقك بسعر تذكرة مترو الأنفاق".
مفتاح الخيارات هو السياحة المستدامة التي "يمكن للزوار إحداث فرق"
، كما توضح الصحيفة ، حيث تقدم العرض الجديد الناجح لـ "وجهات
السفر من أجل عالم متغير".
تم اقتراح كيودجا ، "فينيسيا مصغرة" أقدم من سيرينيسيما ، على أنها
"بديل مبهج للمسافر الذي يبحث عن وجهات أقل شهرة" ، كما كتبت
الصحيفة. تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه بينما تخشى فينيسيا أن
تغمرها السياحة الجماعية مرة أخرى بعد نهاية الوباء ، فإن زيارة
أماكن أخرى غنية ثقافيًا في البحيرة مثل كيودجا "يمكن أن تساعد في
تخفيف الضغط". (أنسامد).