كيودجا وكورمايور ونابولي بين وجهات نيويورك تايمز 2022

(أنسامد) - يناير 11 - روما - كما في الماضي ، تنشر مجلة نيويورك تايمز قائمة بـ 52 مكانًا على الكوكب لزيارتها في العام الذي بدأ للتو ، وهذه المرة تم تضمين ثلاثة مواقع إيطالية - Chioggia و Courmayeur و Naples - في القائمة التي تشمل الوجهات البعيدة و آخرون قاب قوسين أو أدنى لسكان نيويورك: من بين هؤلاء كوينز ، الضاحية عبر النهر الشرقي بمطاعمها العريقة التي "تضع العالم على طبقك بسعر تذكرة مترو الأنفاق".



مفتاح الخيارات هو السياحة المستدامة التي "يمكن للزوار إحداث فرق" ، كما توضح الصحيفة ، حيث تقدم العرض الجديد الناجح لـ "وجهات السفر من أجل عالم متغير".



تم اقتراح كيودجا ، "فينيسيا مصغرة" أقدم من سيرينيسيما ، على أنها "بديل مبهج للمسافر الذي يبحث عن وجهات أقل شهرة" ، كما كتبت الصحيفة. تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه بينما تخشى فينيسيا أن تغمرها السياحة الجماعية مرة أخرى بعد نهاية الوباء ، فإن زيارة أماكن أخرى غنية ثقافيًا في البحيرة مثل كيودجا "يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط". (أنسامد).



