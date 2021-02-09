اساطير روما و بومباي في معرض الكولوسيوم

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - روما ، المدينة الكبرى ..
الإسكندرية أو قرطاج. وبومباي ، مدينة الأسطورة ، مع دوموس المطلة
على البحر كلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتبادلات الاقتصادية و ايضا
يربطها العشق المشترك للفن والجمال اضافة الي الأسباب السياسية أو
الرغبة في التعرف علي كل جديد خاصة اخر صيحات الأزياء .
لأول مرة ، يعيد المعرض المقام حاليا في الكولوسيوم و الذي سيستمر
حتي 9 مايو القادم بناء تاريخ العلاقة الطويلة والمكثفة بين
مدينتين من أشهر مدن علم الآثار مع "بومبي منذ عام 79 ميلادية" .
نتيجة التآزر الذي جمع بين المنتزه الأثري للكولوسيوم ، بالتعاون
العلمي بين منتزه بومبي الأثري والمتحف الأثري الوطني في نابولي ،
وبرعاية عالم الآثار الذي توفي مؤخرًا ماريو توريلي ، إنها رحلة
العودة الي الماضي ، في الواقع ، العلاقات الاجتماعية والثقافية
بين المدينتين ، بدءًا من الحرب السامنية الثانية ، عندما ابتلعت
روما الجمهورية العديد من مجتمعات كامبانيا في فلكها في نهاية
القرن الرابع قبل الميلاد ، حتى ثوران بركان فيزوف. في 79 م تقول
ألفونسينا روسو ، مديرة منتزه الكولوسيوم الأثري.. يضم المعرض قطاع
جميل مخصص "للعصر الذهبي ، الثاني قبل الميلاد ، عندما توسعت روما
على البحر الأبيض المتوسط ;;ووصلت إلى شبه الجزيرة الأيبيرية ، من
ناحية ، وبحر إيجة واليونان ، من ناحية أخرى ، لاستيراد الأشياء ،
ولكن أيضًا المعرفة والعمال والتقنيات "كلها اعمال تعكس الفخامة
والجمال و تعبر عن المعتقدات الدينية ، من بين الأعمال المائة
المختارة ، توجد قطع فريدة مثل التمثال البرونزي لديانا الموجود
في معبد أبولو في بومبي أو الفسيفساء من House of the Faun ،
المصنوعة من البلاط الصغير جدًا بحيث يوحيا ان صانعيه هم العمال
القادمين من الإسكندرية في مصر. (أنسامد).