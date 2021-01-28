إيطاليا: رحلات لاستكشاف جزيرة مونتي كريستو

(أنسامد) - يناير 28 - روما - يمكن لمحبي للمناظر الطبيعية الخلابة والتمازج بين الطبيعة والبحر، المشاركة في الرحلات التي تنظمها هيئة المنتزه الوطني الإيطالي إلى جزيرة مونتي كريستو، بداية من اليوم 28 يناير.



وبداية من اليوم، الخميس، يمكن لمحبي هذه الجزيرة الواقعة في بورتوفيرايو (ليفورنو) الحجز على الانترنت على موقع هيئة المنتزه الوطني https://prenotazioni.islepark.it/montecristo/ الذي يقترح 25 موعدا لرحلات سيتم تنظيمها خلال العام الحالي، 2021، إلى هذه الجزيرة.



وستكون الرحلة الأولى لمونتي كريستو بتاريخ 13 مارس، في حين ستكون أخر رحلة في العام الحالي بتاريخ 25 سبتمبر، على أن تكون الرحلات دائما يومي السبت أو الاحد.



ويمكن لكل رحلة أن تضم 75 شخصا، مصحوبين بمرشدين مرافقين، كما يمكن لمحبي جزيرة مونتي كريستو الاستفادة من عرض الإقامة لفترة أطول بين 18 و25 سبتمبر على الجزيرة. (أنسامد).



