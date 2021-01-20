ظهور بقايا كوخ من العصر البرونزي في أوديني

(أنسامد) - يناير 20 - روما - اعلنت بلدية فريوليانو انه بعد اكتشاف هياكل الجدران في ديسمبر من العصر الجمهوري الروماني (القرن الأول قبل الميلاد - القرن الأول الميلادي) ، ظهرت البقايا الأثرية لمبنى سكني ، والذي يبدو للخبراء أنه كوخ يعود تاريخه إلى العصر البرونزي الحديث ، بين 1300 و 1200 قبل الميلاد ، ظهرت خلال أعمال الترميم المحافظة لقصر دورتا التاريخي في أوديني. أعلنت ذلك بلدية فريوليان.



ظهر الهيكل اثناء اعمال بناء وحدات سكنية مرموقة في المنطقة. في الأسبوع الماضي - وفقًا لتقارير الإدارة المدنية - خلال الأعمال المتعلقة بإعداد المرآب تحت الأرض للبنايات الجديدة، ظهرت بقايا جديدة مرتبطة بالقرية المحصنة المعروفة بالفعل والتي تعود إلى العصر البروتوريت في الألفية الثانية والأولى قبل الميلاد. وفي منطقة المرآب ، كان هناك أيضًا بناء جيد يرجع إلى عصر النهضة ، يبلغ قطره حوالي 1.5 متر.



تجري أعمال التنقيب تحت المراقبة الأثرية لشركة Arxè s.n.c. ، بواسطة جوليو سيموني ، وتحت إشراف علمي من عالم الآثار الرسمي Giorgia Musina للرقابة على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية في Fvg. (أنسامد).



