إيطاليا:قلعة بلفادير تتزين بأنوار مهرجان الأضواء في فلورنسا

أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - بأنوار زرقاء وبيضاء وحمراء وخضراء، تتزين القلاع والأماكن التاريخية بالأضواء منذ الثلاثاء وحتى 6 يناير المقبل، في إطار مهرجان فلورنسا للأضواء F-Light.



ويحمل المهرجان هذا العام اسم " رؤية.. من الغابة المظلمة إلى النور"، ومهداء إلى الكاتب الإيطالي العظيم، دانتي، حيث ستتزين الأماكن التاريخية في المدينة بالأضواء كل مساء حتى السادس من يناير.



وخلال المساء، تنعكس الأضواء، التي تم وضعها بواسطة شركة سيلفي سبا، على البحيرة في المدينة لتعطي جمال خاص للمياه والأجواء في المدينة.



وإلى جانب ذلك، فهذه الأضواء المتلألئة تغطي الموانئ التاريخية في فلورنسا، من بينها ميناء كروتشي وميناء براتو وكذلك رومانا وسان نيكولو وسان جالو وسان فرديانو.



ومن بين الأماكن الأخرى التي تتزين ضمن مهرجان الأضواء، حوض رامي ديل بوجي التاريخي ولوجياتو ومعهد أنوشنتي.

