إيطاليا:فتح 70 حديقة أغلبها لعصور الوسطى للزيارة في فيرارا

أنسامد - 10 سبتمبر/ أيلول - يمكن للجمهور ومحبي فنون العصور الوسطى زيارة أكثر من 70 حديقة خاصة سيتم فتحهما أمام الجمهور يومي السبت 12 سبتمبر والأخد 13 سبتمبر، ضمن نسخة خاصة تحمل عنوان "الداخل الأخضر".



الزائرون يمكنهم التجول بين هذه الحدائق التي تعود للعصور الوسطى والقنوات المائية التي تم تشييدها في عصر النهضة، إضافة إلى المتاهات الحواجز والأشجار التي تتعدى أعمارها مئات الأعوام.



كما يمكنهم استكشاف التركيبات الفنية والمضيئة المخصصة لفترات الليل داخل هذه الحدائق، إضافة إلى مبادرات بيئية أخرى مثل إعادة تدوير اللوحات القديمة وأنشطة جماعية، في إطار هذه الفاعلية التي تنظمها مؤسسة Liturco.



وستشهد ليلة إطلاق هذه المبادرة، فتح أبواب 10 حدائق أمام الجمهور بين الساعة الثامنة مساءا والحادية عشر مساءا، ومن بين هذه الحدائق يبرز فيا ديل توركو، التي تستقبل أعمال طالبين في المجال الحضري، فليبو ماراني.



ومن أجل تجنب الازدحام، يحصل المشاركون على شفرة تسمح لهم بمعرفة عدد الحاضرين في كل وقت من الزوار في الحدائق المختلفة.



