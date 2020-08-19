مدن إيطالية تستضيف النسخة الأولى لمهرجان الفنون في سبتمبر

أنسامد- 19 أغسطس/آب - تستضيف مدن فينيسيا ولاكويلا وتودي النسخة الاولى من مهرجان الفنون في الفترة بين 12 و24 سبتمبر المقبل، حيث سيتجمع النحاتون والرسامون وعازفو الموسيقى والممثلون وصانعوا الفضة، والفنانون من كل نوع، من أجل إظهار أهمية الثقافة وإعطاء حياة جديدة للمدن الإيطالية.



ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة من مؤسسة بيفرلي بيبر بروجكتس بالتعاون مع بلدية تودي وبيفرلي بيبر الأمريكية.



تنظيم هذا المهرجان يأتي أيضا لتوجيه التحية للنحات الامريكي، بيفرلي بيبر، الذي وافته المنية في فبراير الماضي، وكذلك لأطروحته في الفن وحبه لإيطاليا.



ويضم تقويم المهرجان ثلاث لحظات هامة، موزعة على الثلاث مدن التي ستستقبل بعض أعمال النحات الأمريكي، أولها افتتاح المهرجان في مدينة لاكويلا يوم السبت 12 سبتمبر، حيث سيتم تنفيذ حفل موسيقي مخصص لموسيقى الجاز الكلاسيكية، بأداء فرقة بيج باند ديل كونسرفاتوريو لمدينة لاكويلا.



أما العرض المركزي للمخرجان فسيكون في بلدة تودي، وهي المدينة التي طالما أحبها النحات الأمريكي، وأقام فيها العديد من منحوتاته.



وخلال ثلاثة أيام في الفترة بين 18 و20 سبتمبر، سوف تستقبل الحدائق والساحات التاريخية والمعارض والمحلات لوحات ومنحوتات ومعارض وحفلات وعروض كلها مقدمة بشكل مجاني.



يوضح أنتونينو روجيانو، عمدة تودي: "قريتنا تستقبل منذ عقود الأعمال المنتقاة لبيفرلي بيبر"، مشيرا إلى أن تودي هي الأولى في منطقة أومبريا التي يمكنها التفاخر بامتلاكها حديقة منحوتات، والأولى في العالم لهذا الفنان الأمريكي.



أما المرحلة الأخيرة من المهرجان فستكون في مدينة فينيسيا، حيث ستنظم عروض رقص وإيقاع معاصر في مؤسسة سبازيو تيتيس وكذلك أرسنال نوفيسيمو في تلك المدينة الساحلية التي استقبلت بشكل دائم من مدينة تودي، الأعمدة الشهيرة التي نحتها بيفرلي بيبر.



