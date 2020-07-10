إيطاليا: انخفاض الإقبال على الفنادق السياحية في يونيو

إيطاليا: انخفاض الإقبال على الفنادق السياحية بنسبة 80% خلال يونيه أنسامد- 10 يوليو- تموز- سجل الإقبال على القطاع الفندقي السياحي انخفاضا بنسبة 80،6% خلال شهر يونيه/ حزيران، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، 2019.



وبحسب بيانات مرصد المنظمة الوطنية الممثلة للفنادق الإيطالية فيدرال برجي ، فإن تدفق السياح الاجانب على الفنادق الإيطالية لا يزال مشلولا بنسبة -93،2%، في حين يظل السوق الداخلي تحت عتبة الأنذار، مسجلا -67،2%، بالمقارنة بشهر مايو لعام 2019.



وأشار المرصد إلى أن تداعيات هذا التراجع على سوق العمل مؤلمة إذ تسبب في فقدان 110 ألف وظيفة موسمة ومؤقتة في جميع الدرجات (-58،4%)، كما أن هناك 140 ألف وظيفة مؤقتة مهددة خلال الصيف الجاري.



توقعات شهر يوليو/تموز الجاري لا تدعو للاطمئنان، إذ أن 83،4% من المؤسسات الفندقية التي تم سؤالها، توقعت أن حجم أعمالها سوف يتراجع إلى النصف، بالمقارنة بعام 2019.



وبين المرصد أنه بالنسة لـ 62،7% من الحالات، فإن تراجع الحجوزات سيكون مدمرا.



