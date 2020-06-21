إعادة فتح منزل جولييت في فيرونا

انسامد - 21 يونيو / حزيران - فتح متحف منزل جولييت بطلة مسرحية شكسبير الشهيرة في مدينة فيرونا الايطالية أبوابه مجددا أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ليتمكنوا من زيارة المنزل وشرفته الشهيرة.



سيتم فتح منزل جولييت من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 11 إلى الساعة الخامسة مساءا، مع طرق دخول جديدة لضمان سلامة الزوار والعاملين. ينص البروتوكول على وجود 18 شخصًا كحد أقصى في المتحف في نفس الوقت، ولا يُسمح بالدخول الا للزوار الذين يرتدون القناع الطبي مع الحفاظ على مسافة متر واحد بين الزوار.



يتم الدخول والخروج من المبنى بشكل منفصل، كما أن الدخول إلى الفناء مجاني، الا أنه يقتصر على 26 شخصًا كحد أقصى في نفس الوقت، مع الالتزام بارتداء قناع. وصرح عمدة مدينة فيرونا، فيديريكو سوبارينا قائلا : هناك طابور كبير من السياح وهذه إشارة جيدة.



