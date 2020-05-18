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فتتاح متحفي ريدجيو كالابريا ورياس برونزيس في يونيه المقبل
    انسامد - 18 مايو - ايار - يفتح المتحف الأثري الوطني في ريدجيو كالابريا أبوابه أمام الجمهور في يونيه المقبل، في إطار الخروج التدريجي من العزل الذي فرضته البلاد للتصدي لوباء كورونا المستجد، المعروف باسم "كوفيد-19".

    وأعلن مدير المتحف، كارميلو مالاكرينو، أن الزوار يمكنهم بداية من شهر يونيه المقبل الاستمتاع بجمال مدينة كالاريا القديمة ورؤية التمثالي البرونزيين رياس وبورتيتشيلو.

    ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار للمتحف هذا العام إلى 100 آلف شخص فقط، بعد أن سجل في العام الماضي أكثر من 225 ألف زائر.

    وتعطي إدارة المتحف اهتماما بالغا لسلامة الزوار في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، حيث ستوفر مداخل إضافية للزوار إضافة إلى أنظمة وأجهزة حماية.

    وبين مدير المتحف أن هناك العديد من الصعوبات التي تبرز أمام عودة نشاط المتحف، لكن مثل هذه التحديات التي نواجهها وأصبحت بالتأكيد مسجلة في تاريخ العالم، ينبغي مواجهتها بشجاعة وعزم.

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