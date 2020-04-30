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دولوميتي تستعد لفصل الصيف رغم جائحة كورونا
    انسامد - 30 ابريل - نيسان - على الرغم من حالة الركود الاقتصادي الحالية بسببجائحة الكورونا فيرس ، واصلت دولوميتي سوبر سكي العمل لاستقبال موسم الصيف ، بالإضافة إلى التفكير بشكل طبيعي في ما سيكون عليه في شتاء 2020-21.

    يقول الكونسورتيوم الذي يضم حوالي 130 شركةتعملكلها في الوديان الاثني عشر في الدولوميت: "إن أكبر عقبة حاليًا هي انعدام الأمن بشأن التعافي".

    سيطلق على فصل الصيف الحالي في الدولوميت اسم سوبر سمر وسيشمل افتتاح 100 مصعد تزلج ، مما يساهم بشكل مستدام في التنقل في وديان الدولوميت و الذي سيحمل الزوار الي ارتفاعات كبيرة دون الحاجة إلى استخدام حركة المرور الآلية.

    يقول ماركو بابالاردو ، مدير التسويق في دولوميتي"نحن نعمل بجد للتأكد من أن كل شيء يعمل. ومع ذلك ، سيكون من الضروري أن تعمل المؤسسات معًا حتى يتم رفع القيود أو تخفيفها بطريقة أو بأخرى و اشار الي انذلك يجب أن يتعلق بسلسلة السياحة بأكملها بدئا من مرافق الإقامة ، بالإضافة إلى المتاجر والخدمات. لن يكون من المنطقي تشغيل المرافق إذا لم يكن لدى السياح فرصة للبقاء في الوديان. فمن الضروري أن يتم تمكين سلسلة التوريد بأكملها للعمل ".

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