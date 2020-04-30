دولوميتي تستعد لفصل الصيف رغم جائحة كورونا

انسامد - 30 ابريل - نيسان - على الرغم من حالة الركود الاقتصادي الحالية بسببجائحة الكورونا فيرس ، واصلت دولوميتي سوبر سكي العمل لاستقبال موسم الصيف ، بالإضافة إلى التفكير بشكل طبيعي في ما سيكون عليه في شتاء 2020-21.



يقول الكونسورتيوم الذي يضم حوالي 130 شركةتعملكلها في الوديان الاثني عشر في الدولوميت: "إن أكبر عقبة حاليًا هي انعدام الأمن بشأن التعافي".



سيطلق على فصل الصيف الحالي في الدولوميت اسم سوبر سمر وسيشمل افتتاح 100 مصعد تزلج ، مما يساهم بشكل مستدام في التنقل في وديان الدولوميت و الذي سيحمل الزوار الي ارتفاعات كبيرة دون الحاجة إلى استخدام حركة المرور الآلية.



يقول ماركو بابالاردو ، مدير التسويق في دولوميتي"نحن نعمل بجد للتأكد من أن كل شيء يعمل. ومع ذلك ، سيكون من الضروري أن تعمل المؤسسات معًا حتى يتم رفع القيود أو تخفيفها بطريقة أو بأخرى و اشار الي انذلك يجب أن يتعلق بسلسلة السياحة بأكملها بدئا من مرافق الإقامة ، بالإضافة إلى المتاجر والخدمات. لن يكون من المنطقي تشغيل المرافق إذا لم يكن لدى السياح فرصة للبقاء في الوديان. فمن الضروري أن يتم تمكين سلسلة التوريد بأكملها للعمل ".



