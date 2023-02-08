بادوفا:معرض ألوان المكسيك "فريدا كاهلو ودييجو ريفيرا"

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - يعقد في الفترة من 14 فبراير إلى 4 يونيو في المركز الثقافي في بادوفا المعرض الكبير لمجموعة جيلمان المخصص للفنانين المكسيكيين الزوجين فريدا كاهلو ودييجو ريفيرا، المتحدان في الحياة والفن.



ويقدم المركز الثقافي، 32 عملاً للزوجين المشهورين (23 من قبل فريدا كاهلو و9 من دييغو ريفيرا)، والعديد من الصور الفوتوغرافية والأزياء المكسيكية، بالإضافة إلى كورال ومعرض متنقل كان يجوب جميع أنحاء العالم.



وكان المعرض قد اقيم في لندن ونيويورك وملبورن ونيوزيلندا والآن وصل إلى بادوفا وهي المحطة الإيطالية الوحيدة في الجولة.



وعلي هامش المعرض، تم تخصيص قسم للأزياء المكسيكية، التي تتردد أصداء ألوانها في أعمال كاهلو وفي تلك الجداريات إلى الزيوت على القماش، بواسطة ريفيرا.



ولم يتمكن أي شخص مثل فريدا كاهلو ودييجو ريفيرا من ترجمة عالم العاطفة والجمال والقوة والمعاناة.



وسيعود هذا المعرض في نهاية الجولة إلى مكسيكو سيتي من حيث بدأ.



(أنسامد).



